Barcelona do të aktivizojë Neymar në "El Clasico"?

Shtuar më 22/04/2017, ora 16:51

Gjykata e Apelit sportiv në Spanjë e njohur si TAD nuk ka arritur që të mblidhet sot në orën 12:00 për të dhënë një vendim për apelimin e bërë nga Barcelona për pezullimin me 3 ndeshje të Neymar Në këtë mbledhje të Tribunalit Sportiv, presidenti nuk ka arritur t’i mbledhë edhe dy anëtarët për të marrë vendimin. Për këtë arsye, nuk është marrë asnjë vendim për apelimin e Barcelonës për pezullimin e Neymar Presidenti i TAD është justifikuar me vonesën e Barcelonës e cila e dërgoi apelimin në orën !6:00, që ishte dhe afati i fundit prej 15 ditësh për apelimin e këtij vendimi dhe një orë pasi përfundoi orari i punës në TAD.Sipas AS, Barcelona e përdori këtë strategji që në momentet e fundit ta dërgojë apelin për Neymar në TAD, në mënyrë që të mos ketë kohë të mblidhet për të shqyrtuar rastin dhe për të dhënë sqarime Barcelonës pse ka refuzuar apelimin e vendimit për pezullim për tri ndeshje.Nëse TAD nuk arrin që të jap një vendim në orët në vijim, atëherë mund të zgjedhin që t'i dërgojnë refuzimin për të luajtur për Neymar në mënyrë telefonike apo me e-mail, ashtu siç është parashikuar në rregullore, ndryshe braziliani mund të zbresë në fushë.Rasti është shumë i komplikuar pasi mund të sjellë dhe dënimin me rezultatin 3-0 për Barcelonën nëse aktivizon Neymar