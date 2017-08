Barcelona nga 18 gushti me smartphonin e saj zyrtarë

Shtuar më 09/08/2017, ora 15:43

Oppo R11 FC Barcelona ka ngjyrat zyrtare të Barcelonës. Stema katalanase është gjithashtu në anën e pasme, dhe është e bërë prej ari 18 karatsh.Softueri është pak i ndryshëm nga të tjerët. Gjithçka në telefon flet gjuhën katalanase , ikonat, stemat figurat etj. Smartphoni blaugran ka një Snapdragon 660 chipset, së bashku me 4 GB RAM dhe 64 GB memorje, përcjell Albeu.com. Kamera përbëhet nga dy kamera në anën e pasme me një sensor IMMP39 me 16MP dhe 20MP. Oppo R11 FC Barcelona do të jetë gati më 18 gusht. Çmimi është është rreth 520 dollarë. /albeu.com/