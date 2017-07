Barcelona nuk ka hequr dorë nga Verrati por dhe presidenti ndihet i "dorëzuar"

Shtuar më 16/07/2017, ora 09:47

Tre ishin prioritetet për Barcelonën në merkaton e transferimeve të kësaj vere dhe ata tashmë i kanë zmbrapsur dy nga lista duke nënshkruar me Nelson Semedo dhe Gerard Deulofeu.Tani fokusi i tyre është në sigurimin i objektivit të tretë, ai i një mesfushor qendror, por ata mund të kenë nevojë të mbledhin ca të holla për ta bërë këtë. Marco Verratti mbetet ëndërra e tyre numër një, por Paris Saint-Germain po e bën të vështirë negociatën dhe nëse Barcelona mund ta bindi, lojtari nuk do të lejohet të shkojë pa ndonjë ofertë nën 80 milionë euro Duke pasur parasysh se presidenti Josep Maria Bartomeu konfirmoi disa ditë më parë në një intervistë me El Periodico se Barcelona kishte një buxhet prej 60 milion euro për të nënshkruar me lojtarë këtë verë, vetëm 18 milion euro mbeten tani që Semedo dhe Deulofeu janë sjellë për një total prej 42 milion euro . Si pasojë, Blaugranat duhet të shesin disa lojtarë për të sjellë 62 milion euro të mbetura, të cilat nuk do të jenë të lehta. Arda Turan është një burim potencial i të ardhurave, por asnjë klub në Kinë nuk është i interesuar për nënshkrimin e tij, përcjell Albeu.com.Vetëm në janarin e kaluar, Barcelona mori një ofertë prej 50 milionë eurosh për mesfushorin turk, por tani askush nuk duket të jetë i interesuar. Lojtari të tjetë që ka gjasa të sjellin një shumë është Rafinha, por lëndimi i tij në gjunjë do të thotë se situata e tij nuk ka gjasa të zgjidhet deri në fund të merkatos. /albeu.com/