Barcelona nuk ngopet me holandezë, Bortameu synon dhe yllin tjetër të Ajax-it

Shtuar më 16/02/2019, ora 17:34

Presidenti i Barcelonës, Josep Maria Bartomeu , ka konfirmuar se interesimi i tyre për Matthijs de Ligt është i vërtetë.19-vjeçari i Ajaxit është kapiten i klubit holandez duke befasuar të gjithë me paraqitjet e tij në fushë.per 19 vjecarin interes të fortë ka shfaqur edhe Juventusi teksa vetë lojtari la të kuptohet me deklaratën e tij kur tha se Cristiano Ronaldo është idhulli i tij që në fëmijëri."E kemi ndjekur De Ligt për disa kohë. Është e vërtetë, ai është lojtar që ne e pëlqejmë, por Barça tashmë ka lojtarë të rëndësishëm në skuadër”, ka thënë Bartomeu "Do t’i shikojmë më shumë gjërat në mars ose prill, për momentin nuk ka asgjë".