Barcelona "po bën jetë", sikur sa ka marrë rrogën

Shtuar më 04/08/2017, ora 16:17

Sipas mediave katalanase, Barcelona mund të derdhë disa nga paratë e tyre nga shitja e Neymar në një mbrojtës të ri, sipas raporteve në Spanjë.Raporti i Sport thotë që klubi katalanas është i interesuar në marrjen e mbrojtësit të Real Sociedad Inigo Martinez Martinez ka një klauzolë prej vetëm 32 millionë paund dhe ka qenë i lidhur më parë me një lëvizje në Premier League me Manchester City dhe Everton, përcjell Albeu.com. Barcelona ndihet e pasur me 222 milionë euro në duar dhe nga ana tjetër ka lënë mënjan 100 milionë pasi do të tentojë një transferim të afërt me Neymarin. /albeu.com/