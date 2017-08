Barcelona po mendon për Di Marian, por prapa qëndron Reali Madridit

Shtuar më 12/08/2017, ora 10:43

Di Maria është kthyer në një opsion për Barcelonë n.Angel di Maria ka një shans të mirë për tu transferuar këtë merkato në Camp Nou si një lojtar i Barcelonë s. Katalanase nuk po arrijnë në marrveshje të suksesshme ende me opsionet Dembele dhe Coutinho ende në proçes dhe mundësia për Di Maria mbbetet një opsion i mundur, përcjell Albeu.com.Problemi i vetëm që do të hasë klubi katalanas është Real Madrid. Pasi mbretërit kanë një klauzolë Anti Barcelonë në kontratën e Di Marias. Pasi argjentinasi kur u transferua në Old Traford Madrilenët vendosën një klauzolë në kontratën e tij e cila kudo që argjentinasi të shkonte nëse do të transferohëj në Barcelonë tek Reali do të kalonin 35 milionë euro. /albeu.cm/