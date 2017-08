Barcelona rikthehet përsëri për Coutinhon

Shtuar më 02/08/2017, ora 17:11

Barcelona do të vazhdojë të tentojw pwr Philippe Coutinho , duke bërë një ofertë të re prej 120 millionë eurosh me largimin e Neymar , i cili është gjithnjë e më afër PSG-së.Gjigandët spanjollë duan të rrëmbejnë shokun e kombëtares së Neymar Coutinho , objektivi kryesor i katalanasve në merkaton e kësaj vere. Drejtuesit e klubit blaugrana janë nën presionin e madh të mbështetësve, të cilët ndihen të shqetësuar për humbjen e Neymar , ndaj do t’i rikthehen Liverpool me një ofertë të përmirësuar, pas ajo prej 72 milionë £ është refuzuar këtë verë.Sidoqoftë, trajneri në “Anfield”, Jurgen Klopp, ka përsëritur qëndrimin e tij të palëkundur për ta mbajtur yllin brazilian. Duke folur pas një fitoreje mbresëlënëse 3-0 në miqësoren kundër Bayern Munich, ai tha: “Unë mund ta kuptoj që Coutinho është aq shumë i vlerësuar, por drejtuesit e Barcelonës mund t’i kursejnë energjitë e tyre.” Duke përsëritur qartësisht se Coutinho nuk është në shitje. /albeu.com/