Barcelona si zëvendësues të Neymarit, zgjedh fansin e Realit të Madridit

Shtuar më 04/08/2017, ora 09:43

I përzgjedhuri i Barcelonës për të zëvendësuar yllin e larguar, Neymar, është Ousmane Dembélé. Braziliani është transferuar te PSG-ja dhe, meqë Paulo Dybala apo Kylian Mbappé janë shumë të shtrenjtë, lojtari i Borussia Dortmund-it shihet si më i mundshmi për t’u blerë.Sipas gazetës gjermane “Bild”, klubi verdhezi pranon të ulet për bisedime me katalanasit, por vetëm nëse nënkampionët e La Ligës janë gati të paguajnë 100 milionë euro , transmeton Telesport. Shifër e lartë? Jo edhe aq, kur merr parasysh faktin se 20-vjeçari është një nga talentet më premtues të futbollit botëror dhe sezonin e kaluar ka luajtur shkëlqyeshëm në “Signal Iduna Park”. Lojtari teksa u pyet nga Bild se nëse do të kontaktohej nga Real dhe Barca kë do të zgjidhte ai tha: Sigurisht Real Madrid, ata janë ekipi më i madh në botë.Për më tepër, Barcelona ka arkëtuar 222 milionë euro me shitjen e Neymar-it, kështu që paratë aty janë dhe këtë verë mund të blejë edhe ndonjë lojtar tjetër 100-milionësh. Për shembull, Marco Verratt. /albeu.com/