Barcelona tenton të bindë Neymarin me një premtim

Shtuar më 22/07/2017, ora 16:40

Sipas RAC1, Barcelona raportohet se është takuar me Neymar për ta bindur atë për të vazhduar në Barcelon.Përveç kësaj sulmuesit, Josep Maria Bartomeu i ka siguruar se Blaugranat do të bëjë çdo përpjekje për të nënshkruar me mikun e tij Philippe Coutinho . Edhe pse të dyja pistat janë të vështira, që të dyja janë të arritshme, përcjell Albeu.com.E mira më e mundshme do të ishte një ofertë rinovimi me një pagë pothuajse të njëjtë me PSG. /albeu.com/