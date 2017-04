Barcelona "tronditet", Neymar nuk do të luajë në "El Clasico"

Shtuar më 10/04/2017, ora 17:00

Sulmuesi i Barcelonës Neymar nuk do të luajë në "El Classico" ndaj Real Madridit. Disiplina ka dënuar brazilianin i cili është pezulluar me 3 ndeshje për shkak të gjestit të tij anti-sportiv ndaj gjyqtarit të ndeshjes.Në përballjen kundër Malagas, Neymar pasi u ndëshkua me karton të kuq duartrokiti gjyqtarin për vendimin e tij.Kujtojmë që ndeshja mes Realit dhe Barcelonës do të luhet më 23 prill në “Santiago Bernabeu”.