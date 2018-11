Barcelona vendos rekord të ri, pagat kapin majat

Shtuar më 26/11/2018, ora 09:36

Ndërsa pagat dhe tarifat e transferimit vazhdojnë të rriten në futboll, Barcelona ka vendosur një rekord të ri, duke u bërë skuadra e parë me një pagë mesatare të ekipit të parë që i tejkalon 12.81 milionë USD në vit, sipas studimit të fundit të “Global Salary Survey”.Këtë sezon, gjigandët spanjollë do të paguajnë në skuadrën e parë 23 lojtarë, me mesatarisht 13.39 milionë USD, pa shpërblimet. Kjo shifër rritet me 33 përqind që nga sezoni 2017-2018. Kontrata e re e Lionel Messit ndihmoi në rritjen e kësaj shifre, ashtu si edhe nënshkrimet e Philippe Coutinho, Arthur, Malcom dhe Arturo Vidal. Secili prej tyre ndihmoi në rritjen e buxhetit të pagave të klubit katalanas.Kontratat e reja për lojtarët e njohur blaugrana, gjithashtu, shtohen si pagesa për Gerard Pique, Sergi Roberto, Samuel Umtiti dhe Sergio Busquets, të gjithë duke nënshkruar marrëveshje të reja në vitin 2018.Në vendin e dytë janë rivalët e Real Madridit, lojtarët e të cilit fitojnë mesatarisht 10.38 milionë USD në vit, ndërsa gjashtë vendet e ardhshme janë plotësuar nga ekipet e NBA, Golden State Warriors and Oklahoma City, shkruan Telesport. Ato renditen në vendin e tretë dhe të katërt, me mesatare pagash prej 10.06 milionë USD dhe 10.02 milionë USD, respektivisht.NBA mbetet liga më e paguar në botë, me pagë mesatare prej 7.56 milionë USD, këtë sezon. Manchester United është klubi më i lartë i Premier League në këtë drejtim, me 8.37 milionë USD, ndërsa Juventusi u rrit nga vendi i 32-të në botë në të 9-tin, pas nënshkrimit të verës me Cristiano Ronaldon.Ky studim i fundit zbuloi se Premier League mbetet liga më e pasur e futbollit në botë, me skuadrën e parë të skuadrave që fiton mesatarisht 3.83 milionë USD në vit. Kjo shifër është 36% më e lartë se rivali më i afërt në La Liga (2.82 milionë USD) dhe sa dyfishi i Seria A (1.92 milionë USD).