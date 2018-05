Bare: Nuk donim Marsellen në finale, në verë do largohem nga Atletico

Shtuar më 05/05/2018, ora 20:10

Keidi Bare ka folur pas arritjes së finales nga ekipi i tij, Atletico Madrid.Kapiteni i përfaqësueses Shpresa zbuloi disa detaje për të ardhmen e tij. Ai gjithashtu foli edhe për sekretin e ekipi të tij këtë sezon që do të përballet me Marsellen në finalen e Europa Leagues.• Ku e gjen forcën skuadra?"Të gjithë tifozët e kësaj skuadre janë të çmendur. U eleminuam nga Liga e Kampionëve por shkuam në finale të Europa Ligës, kjo është fantastike. Forca e vërtetë e ekipit është mbrojtja dhe portieri Oblak, që mundohen të pësojnë sa më pak gola. Të gjithë japin shpirtin në fushë.• Kur do të shohim në fushë?"Të ishte për mua që tani por e vendos trajneri, ai bën zgjedhjet e tij.• Çfarë mund të na thoni për dënimin tuaj?"U nervozova dhe shpresoj të ul dënimin. Gjërat nuk po shkojnë mirë pasi u dënova për plot 9 ndeshje, megjithatë shpresoj mos të jem për kaq kohë larg fushës.• Jeni me Marsejën në finale . Mund të zbuloni diçka për të ardhmen e trajnerit Simeone apo të Griezmann?"Ne nuk donim Marsellen në finale , por ky është futoblli. Për Griezmann nuk e di se çfarë do të ndodhë me të por momentalisht as ai vetë nuk e di çfarë të vendos. Simeone do të vazhdojë të jetë këtu.• E ardhmja juaj?"Jam mirë te Atletico por ka shumë konkurencë. Në verë mendoj të bëj lëvizje por nuk ka emra konkretë ekipesh", përfundon Bare . /albeu.com/