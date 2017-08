Bartomeu sulmon Neymarin: Gaboi, futbolli nuk bëhet me sheikë!

Shtuar më 07/08/2017, ora 20:02

Ditën e sotme presidenti i Barcelonës, Bartomeu , ka folur për herë te parë në lidhje me transferimin e Nejmarit te PSG.Ai ka kërcënuar se do të shkojë në gjyq për zgjidhjen e çështjes , pasi sipas tij forma e transferimit të Nejmarit te PSG nuk është korrekte.“Nejmar ka zgjedhur të largohet, por forma e largimit nuk është korrekte, e kemi raportuar edhe në UEFA”, njoftoi Josep Maria Bartomeu “Barcelona është një klub me 118 vite histori, me lojtarë të mëdhenj dhe mbi 140 mijë antarë. Është një klub që na përket neve, jo një sheiku apo një oligarkie”, përfundoi presidenti. /albeu.com/