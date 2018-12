Bashkëshortja e Borja Valero-s, në shtëpinë tonë emri CR7 është i ndaluar

Shtuar më 01/12/2018, ora 11:41

Gruaja e Borja Valero-s ka folur rreth ndeshjes Fiorentina-Juventus, por nuk ka dashur të flasë rreth Ronaldo-s: “Ai emër është i ndaluar në shtëpinë tonë!”. Borja ishte i preferuari i tifozëve “vjollcë” para se të shitej tek Inter-i verën e shkuar, dhe luajti në fitoren e famshme 4-2 kundër bardhezinjve në 2013-ën. “O zot…duhet t’ju tregoj për atë fitore 4-2?”, ka qenë pyetja e Rocio Rodriguez Reina për “Corriere Fiorentino”.“Isha disamuajshe shtatzënë me Lucia-n dhe gjinekologu më tha se duhet të isha e qetë pasi kisha filluar të kisha kontraksione.Por bëra të kundërtën, në stadium u hodha përpjetë dhe festova si asnjëherë më parë. Më kujtohet çdo moment, madje edhe fytyrat e njerëzve që ishin ulur pranë meje. Është e pa mundur ta harrosh. Kur Borja doli nga dhoma e zhveshjes nuk pushonte së foluri për asnjë sekondë! Ai është një person i qetë, por atë ditë ishte shumë i lumtur”.Fiorentina do të përballet me Juventusi-n mbrëmjen e së shtunës, por bardhezinjtë kanë edhe Cristiano Ronaldo-n tani… “Kë? Ai emër është i ndaluar në familjen tonë! Kur ai u largua nga Real-i, Alvaro, djali ynë, na ndaloi që ta përmendnim atë emër . Ai ishte idhulli i tij”.Skuadra “Vjollcë” mund t’i bëjë një nder ekipit aktual të Borja -s në ndeshjen e së shtunës. “Le të shpresojmë që ata do të na e bëjnë këtë dhuratë! Jam e sigurt që do ketë spektakël. Ne e kuptuam menjëherë se Inter dhe Fiorentina e kanë këtë të përbashkët, por mbi të gjitha, edhe Alvaro dhe Lucia e vunë re këtë gjë. Kur dëgjuarin njerëzit duke ofenduar Juventusi-n, u ndjenë si në shtëpi. /albeu.com/