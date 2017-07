Bashkëshortja italiane e Lorik Canës e "qan" vallen e Tropojës

Shtuar më 27/07/2017, ora 16:05

Që kur Lorik Cana nuk është më kapiten i kombëtares shqiptare duket se ka gjetur shumë më shumë kohë për të ndenjur afër familjes dhe për të berë më shumë pushime.Disa herë gjatë ditëve të fundit ai na ka treguar se është duke kaluar disa ditë pushime në Saint Tropez.Mbrëmjen e djeshme ai ka publikuar disa video gjatë një feste me bashkëshorten e tij Monika dhe disa miq.Por ka qenë Monika ajo që ka postuar çudinë,ajo ka hehdur një video në InstaStory ku shihet duke kërcyer “Vallen e Tropojës” me miken e saj.Të gjithë e dimë se Monika është italiane, por ajo ç’ka mund të themi me siguri është fakti që ajo e ka mësuar shumë mirë se si kërcehet një valle e tillë. /albeu.com/