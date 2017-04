Bayern-Dortmund sfidohen sonte në gjysmëfinalen e Kupës

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/04/2017, ora 11:56

Sonte në mbrëmje në Gjermani do të luhet një duel shumë interesante. Gjysmëfinalja e Kupës do të vendos përballë Borussia Dortmund dhe Bayern Munchen, në objektivin për të shpëtuar një sezon jo shumë të suksesshëm për verdhezinjtë.Formacioni i trajnerit Ancelotti shpreson se do të lërë pas zhgënjimin për të avancuar drejt një tjetër synimi sezonal.Trajneri italian merr lajme të mira nga infermieria teksa janë rikuperuar Mats Hummels, Jerome Boateng dhe Javi Martinez.Të 3 këta lojtarë do të jenë gati për t’u përballur me Dortmundin mbrëmjen e së mërkurës, për të ndihmuar kryesuesit e Bundesligës t’i afrohen edhe më shumë objektivit për të dy trofetë e mbetur sezonalë.Ndërkohë që nuk dihet ende nëse italiani do të hedhë në fushë nga minuta e parë Ribery-in, për të cilin është shprehur se nuk ka qenë i kënaqur me ndeshjet e fundit. /albeu.com/