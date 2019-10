Bayern Munchen "shkërrmoq" Tottenhamin në Londër (VIDEO)

Shtuar më 01/10/2019, ora 22:54

Bayern Munchen ka mposhtur Tottenhamin me rezultat 2-7 në Londër në ndeshjen e xhiros së dytë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve Serge Gnabry ishte fjala kryesore e kësaj ndeshje duke realizuar "poker" për t’i dhënë fitore të madhe Bayernit.Golat për anglezët i realizuan Heung Min-Son në minutën e 12-të dhe Harry Kane nga penalltia në minutën e 61-të.Në anën tjetër për bavarezët në pjesën e parë realizuan dy gola me Kimmich në minutën e 15-të dhe Lewandowski në minutën e 45-të.Në pjesën e dytë katër gola i shënoi Gnabry (53′, 55′, 83′ dhe 88′) dhe një Lewnadowski në minutën e 87-të.Bayerni është në krye të grupit B me 6 pikë, e ndjekur nga Zvezda me 3 pikë, derisa Olympiacos dhe Tottenham kanë nga një pikë.Kjo njëherit ishte humbja më e thellë e Spursave në Ligën e Kampionëve