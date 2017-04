Bayern-Real Madrid, "nxënësi" Zidane sfidon "profesorin" Ancelotti (FOTO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 12/04/2017, ora 15:35

Emocionet e Ligës së Kampionëve vijojnë dhe sonte në mbrëmje me 3 ndeshje, ku spikat dueli mes Bayernit dhe Realit të Madridit. Akti i parë i çerekfinales do të luhet në "Allianz Arena" dhe pritet të dhurojë shumë emocione. sfidon ish-skuadrën e tij, e cila tashmë stërvitet nga "nxënësi" te Reali, Zinedine Zidane . Mungesa e madhe për bavarezet është qendërmbrojtësi Hummels, Neuer është rikuperuar, ndërsa në dyshim deri në fund është sulmuesi Lewandowski, i cili është dëmtuar në shpatull në ndeshjen e fundit me Dortmundin.Te "galaktikët" do të mungojë Rafael Varane dhe Pepe, ndërkohë që fazën e sulmit pritet ta nisin Ronaldo, Benzema dhe Gareth Bale.