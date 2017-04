Bayerni bën gati rikthimin e Mario Gomez

Shtuar më 25/04/2017, ora 14:01

Bayern Munchen do të bëjë një goditje në sulm në merkaton e verës për të patur në skuadër një alternativë të vlefshme për Robert Lewandowskin.Dëmtimi i polakut vuri jo pak në vështirësi bavarezët ndaj për të shmangur situata të tilla drejtuesit po mendon për Mario Gomez . Bomberi gjerman e njeh mirë ekipin bavarez ku ka luajtur sezone nga viti 2009 deri në 2013-ët.31-vjeçari ka një kontratë deri në 2019 me Wolfsburgun dhe nuk do të refuzonte një rikthim te Bayerni ku mund të fitojë sërish trofe të rëndësishëm.