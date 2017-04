Bayerni dhe 3 ditë kohë për të blerë kartonin e Coman

Shtuar më 27/04/2017, ora 13:05

Juventus po përfiton të ardhura jo vetëm nga Liga e Kampionëve, por deri në fund të këtij muaji pritet që të përfitojë dhe 21 milionë euro. Kjo është klauzola që ishte vendosur për Bayernin në rast se dëshiron që të blejë kartonin e plotë të Kinglsey Coman Coman u transferua nga bardhezinjtë me parametër zero nga PSG në 2014-ën dhe në 30 prill skadon e drejta e bavarezëve për të blerë lojtarin.Francezi ishte protagonist me Guardiolën në stol, por me ndryshimet taktike të Ancelottit dhe hapësira në skuadër ka qenë shumë më e pakët. Mbetet të shohim nëse Bayerni do të blejë kartonin e tij, teksa mediat italiane shkruajnë se diçka e tillë do të ndodhë. /albeu.com/