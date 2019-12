Befason De Ligt: Nëse nuk do të bëhesha futbollist, do të isha agjent

Shtuar më 04/12/2019, ora 19:10

Mbrojtësi i Juventusit, Matthijs de Ligt ka bërë shaka duke thënë se nëse nuk do të bëhej futbollist profesionist, ai do të ishte bërë një agjent për ta mposhtur Mino Raiolan.Holandezi u intervistua nga “France Football” pasi e fitoi trofeun “Kopa” për lojtarin më të mirë në Evropë për vitin 2018/2019. Nëse nuk do të bëhesha futbollist , do të isha bërë një agjent, për të provuar dhe për ta mposhtur Mino Raiolan. Ose do të kisha provuar ta rekrutoja atë”, u shpreh De Ligt “Përtej shakave, unë kuurë nuk e kam menduar se çfarë do të isha bërë, unë isha gjithmonë i fiksuar për t’u bërë futbollist . Prindërit e mi u pajtuan, por së pari duhej ta përfundoja shkollën”, shtoi holandezi.