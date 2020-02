Befason Sarri, nuk grumbullon CR7 për ndeshjen ndaj Brescias

Shtuar më 15/02/2020, ora 20:47

Kur pritej që nesër të zbriste në fushë kundër Breshias , trajneri i Juventusit Mauricio Sarri ka vendosur të mos e grumbullojë sulmuesin portugez për këtë takim.Klubi bardhezi publikoi listën me 20 futbollistë që do janë thirrur për sfidën kundër Breshias në “Allianz Stadium”.Duke parë kalendarin e ngjeshur si ndeshjet radhazi kundër Interit (1 mars në kampionat) dhe ndaj Milanit (4 mars , Kupë e Italisë), tekniku Sarri vendosi t’i japë pushim portugezit për të qenë në formën e duhur për sfidat radhazi me dy rivalët e përjetshëm.Ndërkohë, është grumbulluar kapiteni Xhorxho Kielini, i cili ka lënë pas dëmtimin në ligament dhe pritet të prijë skuadrën në sfidat e radhës.