Begeja vlerëson fitoren e Teutës: I shërben mbijetesës

Shtuar më 28/02/2018, ora 17:06

Fitorja në transfertë me Kamzën ishte e para për trajnerit e ri të Teutës , Gentian Begejam në intervistën pas ndeshjes e pranoi se skuadra e tij pati edhe fatin me vete që mori tri pikët.“Ndeshja kishte dy tablo, në pjesën e parë ishim më mirë në kotrollin e topit dhe në raste, kurse në pjesën e dytë ishte më mirë Kamza. Ditëm ta përballonim presionin, kur rezultati ishte 0-1. Është një fitore, që na shërben shumë për të ardhmen. Skuadra nuk vuan nga mënyra sesi luan, por ka një ngërç piskologjik. Këto dy ndeshjet e fundit skuadra ka luajtur mirë, por ndoshta fati nuk ka qenë me ne. Sot ishte me ne dhe fituam.” tha ai për “Gol pas Goli”. /albeu.com/