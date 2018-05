Bëhet zyrtare, Franca humb lojtarin për Botërorin e Rusisë

Shtuar më 08/05/2018, ora 11:17

Laurent Koscielnyt do të jetë mungojë për përfaqësuesen e Francës në Kampionatin Botëror ‘Rusi 2018’.Koscielny ka përfunduar operimin në thembër dhe do të jetë jashtë fushë s së blertë për rreth gjashtë muaj. Arsene Wegner ka njoftuar tifozët se nuk do të shohin në fushë kapitenin e tyre deri në fillim të dhjetorit.Mbrojtësi është lënduar në ndeshjen e dytë të gjysmëfinales së Ligës së Evropës ndaj Atletico Madridit. /albeu.com/