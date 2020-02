"Bëj një foto pa filtra bëj", Hygerta Sako s'ja përton komentuesit (FOTO LAJM)

Shtuar më 17/02/2020, ora 16:17

Moderatorja Hygerta Sako është shumë aktive në rrjete sociale, ku publikon vazhdimisht foto nga më të ndryshmet. Së fundmi ajo ka publikuar në profilin e saj të Instagramit një foto me kapuç dhe është përplasur me një ndjekëse e cila i ka kërkuar të bëjë foto pa filtra. Hygerta nuk ka hezituar t'i kthejë përgjigje dhe i shkruan që të shikojë punën e saj dhe të mos iu japë mend të tjerëve Komentuesja : “Bëj një pa filtër bëj…” Hygerta : “Aha, ti e ke Instagramin t’u japësh mend të tjerëve . Kuptoj!” Komentuesja : “Epo ç’të bësh ca shesin ca japin!" Hygerta : “S’kam ça bëj jo. Është zgjedhje personale. Personalisht nuk preferoj as të shes as të jap, po të shoh punën time."Siç mund ta shikojmë nga komentet, Hygerta e ka përfunduar "bisedën" duke ia mbyllur gojën kritikuesve!