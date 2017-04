Berlusconi: Largohem me dhimbje, do mbetem fansi numër një

Shtuar më 13/04/2017, ora 17:42

Gjatë ditës së sotme është konfirmuar shitja e Milanit te kinezët, duke i dhënë fund aventurës prej 3 dekadash të Berlusconit në krye të kuqezinjve.Ai ka zgjedhur që t'i përshëndesë fansat e tij me një mesazh në Faceboook.“Sot, pas më shumë se 30 viteve, unë largohem nga pozicioni i presidentit të AC Milan . Largohem me dhimbje dhe emocione të thella që Milan ka arritur të na japë të gjithëve. Nuk do t’i harroj kurrë të gjithë pjesëtarët e këtij klub që ka fituar aq shumë. Së pari, padyshim, janë trajnerët dhe kampionët e mëdhenj që kanë bërë të mundur të shkruhet kjo histori e suksesshme. përqafoj të gjithë. Përqafoj edhe ata që, në detyra drejtuese, teknike, administrative dhe mjekësore kanë pasur një rol të rëndësishëm në shndërrimin e Milan në një klub të madh botëror”, ka shkruar Berlusconi.