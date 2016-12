Berlusconi, presidenti më i suksesshëm me 29 trofe në 30 vite

Shtuar më 24/12/2016, ora 11:04

Silvio Berlusconi e ka mbyllur në mënyrën më të mirë aventurën e tij shumë të gjatë dhe të paharrueshme në drejtimin e Milan-it me trofeun e 29-të në 30 vite, duke u bërë presidenti më fitues i historisë së futbollit së bashku me Bernabeu-n.Për kuqezinjtë ajo e fituar me penallti ndaj Juventus-it në Doha është Superkupa numër 7 në histori , të gjitha të fituara me Silvio-n në timon. Berlusconi në epokën e tij ka shijuar 8 tituj, 5 Champions League, 3 Botërore për Klube, 5 Superkupa Uefa dhe një Kupë e Italisë.