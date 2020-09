Bernard Berisha me lot në sy kërkon falje, golin ia dedikon nënës së tij që e kishte të sëmurë (VIDEO)

Shtuar më 06/09/2020, ora 23:26

Bernard Berisha është realizator i golit të vetëm të Kosovës në ndeshjes ndaj Greqisë në “Fadil Vokrri”.Pas ndeshjes , sulmuesi këmbëshpejtë ka thënë që festimi i tij nuk ishte për Challandes por për atë që nuk është inkuadruar qe sa.“Nuk kishte të bëjë direkt me trajnerin , por për 2 vite skam luajtur asnjë minutë një ndeshje zyrtare. Ndoshta dikush e ka marr për trajnerin , por jo nuk ishte. Në fund prapë trajneri do të vendosë kush të luajë e kush jo”, u shpreh ai.“Ku do të luaj unë, vendos trajneri , unë jam i gatshëm ku thotë ai”.“Unë i kërkoi falje të gjithëve për veprimin që bëra, por nuk ishte për trajnerin , nëse ai mendon që po atëherë le të më ndëshkojë duke mos më ftuar. Askush nuk e di se sa kam vuajtur unë këto dy vite”.I emocionuar dhe me lot në sy, Berisha tha se “goli është për nënën time që ka qenë e sëmurë”