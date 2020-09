Bernard Berisha zgjohet me fanellën e Kosovës dhe nënën e sëmurë, postimi që i emocionoi të gjithë (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/09/2020, ora 13:52

"Golin ia dedikoj mamasë sime që është e sëmurë", këto ishin fjalët e Bernard Berishës pas ndeshjes së mbrëmshme mes Kosovës dhe Greqisë e mbyllur me shifrat 1-2.Ish-lojtari i Skënderbeut që tashmë luan me Ahmat Groznyn në Rusi, ishte më i kritikuari për shkak të mënyrës se si zgjodhi të festonte.Sot, ai ka postuar një foto në rrjetet sociale ku shfaqet në shtrat me fanellën e kombëtares kosovare, si dhe nënën e tij."Mirëmëngjes Kosovë! Mami të dua shumë", shkruan ai duke emocionuar ndjekësit në rrjetet sociale , dhe duke dhënë mesazhin se ajo që ndodhi dje mbetet pjesë e së kaluarës.