Bielefeld dhe Stuttgart ngjiten në Bundesliga, Heidenheim Play-Off me Werder

Shtuar më 28/06/2020, ora 18:34

Arminia Bielefeld (kampion i Bundesliga 2) dhe Stuttgarti do të jenë në edicionin e ri në Bundesliga , ndërsa Heidenheimi do të luajë në barazh me Werder Bremenin.Bielfield arriti të mposhte pikë risht Heidenheimin me rezultat bindës 3-0, për të blinduar pozitën e parë me 68 pikë.Në anën tjetër, Stuttgarti ka pësuar humbje në xhiron e fundit nga Darmstadi që kishte në lojtar më pak në fushë, mirëpo fitoi 3-1. Stuttgarti u pozicionua në vendin e dytë në Bundesliga 2, dhjetë pikë më pak se lideri Bielefield, e që i mjaftoi të rikthehej në elitën e futbollit gjerman.Hiedenheimi ishte tejet me fat që arriti të siguronte barazhin me Werder Bremenin me një pikë më shumë se Hamburgu që pësoi humbje 2-1 ndaj Sandhausen.Kujtojmë se edhe Werderi i Milot Rashicës ishte shumë afër të binte në Bundesliga 2, mirëpo që arriti të fitonte dje (e shtune) 6-1 kundër Kolnit, për të fituar së paku barazhin.Nga Bundesliga në Bundesliga 2 kanë rënë Fortuna Dusseldorfi dhe Paderborni, për t’i liruar vendin kështu Arminia Bielefeld dhe Stuttgartit inkuadrimin në elitën e futbollit gjerman./Telegrafi.com/