Bierhof mesazh Bayernit për trajnerin Lëv

Shtuar më 09/10/2017, ora 09:33

57-vjeçari Joakim Lëv është një nga emrat që përflitet në mediat gjermane se do të jetë trajneri i ri i Bajernit të Mynihut, në vitin 2018. Joakim ka një kontratë me ne deri në vitin 2020, dhe nëse Bajerni afrohet të shfaqë interes , do i them se nuk mendojmë ta largojmë trajnerin . Pa dyshin që me cilësitë e tij Jogi i ka të gjitha mundësitë të drejtojë çdo skuadër në botë, prandaj mendoj që ka edhe interes nga klube të ndryshme”, – deklaroi Bierhof Lëv ka zhvilluar një fushatë të shkëlqyer eliminatoresh me Gjermaninë, dhe thuhet se ka besim të plotë nga drejtuesit e Federatës, pavarësisht se cili do jetë rezultati që do arrijë në Kupën e Botës. /albeu.com /