Biletat drejt fundit, "Selman Stërmasi" do të mbushet plot në derbin kryeqytetas

Shtuar më 27/09/2019, ora 11:59

Të dielën në orën 19:00 do të luhet derbi i parë i këtij sezoni mes Tiranës dhe Partizanit.Pritet që stadiumi “Selman Stërmasi” të jetë i tej mbushur ndërsa shitja e biletave vijon me ritme të larta.Ajo që bie në sy, është se bileta më e lirë kushton 400 lekë, ndërsa më e shtrenjta 3000 lekë. Biletat kanë nisur të shiten nga dje deri të dielën në orën 19:00, pranë biletarisë së stadiumit.‘Panorama Sport’ raporton se nëse klubet shesin të gjitha biletat , do të grumbullohen rreth 56 milionë lekë të vjetra. Një shumë fantastike për një ndeshje të futbollit shqiptar.