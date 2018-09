Biseda e shpër e Piques me arbitrin Mazonas në përfundim të pjesës së parë

Shtuar më 24/09/2018, ora 19:00

Qendërmbrojtësi i Barcelonës, Gerard Pique , i ishte ankuar arbitrit të ndeshjes, Gil Manzanos, për vendimin e tij për ta ndëshkuar Clement Lengletin me karton të kuq në ndeshjen kundër Gironas.Ai u takua me gjyqtarin Manzano dhe e kritikoi atë për vendimin për ta ndëshkuar Lengletin me karton të kuq. Pique mendonte se vendimi nuk ishte i drejtë. Pique protestoi ndaj gjyqtarit duke i thënë: “Vërtet mendoni se ishte e qëllimshme?”Gil Manzano iu përgjigj qendërmbrojtësit duke i thënë: “Më dëgjo, ai e përdori bërrylin dhe ai e di këtë. Bërryli i tij nuk ishte aty, por ai e vendosi aty”.Por, Pique nuk ishte i lumtur më përgjigjen e gjyqtarit. Ai iu përgjigj duke i thënë: “Sinqerisht... historia flet vet”. Pique i ishte referuar faktit që Gil Manzano i ka ndëshkuar katër lojtarë të Barcelonës me kartonë të kuq gjatë tre sezoneve të fundit: Dani Alvesin në vitin 2015, Neymarin në vitin 2017 dhe Luis Suarezin në vitin 2017.