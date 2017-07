Blerja e re e Mnchester United, cilësohet si lojtari më i mirë në botë

Shtuar më 20/07/2017, ora 14:59

Sipas bashkëlojtarit të Belgjikës , Vincent Kompany, Romuni Lukaku është lojtari më i mirë në botë. Kapiteni i Manchester Cityt Kompany ka zbuluar se 24-vjeçari është në krye të lojtarëve.Ai i tha ESPN: "Unë dua që ai të bëjë mirë, përveç në disa ndeshje këtë sezon! Për sa kohë që ne jemi përpara tyre, unë jam i lumtur që ai të bëhet vërtet mirë. Një gjë që ju merrni kur keni Romelu është një përpjekje e pabesueshme për tu përmirësuar dhe për të shënuar gola. Është diçka vërtet unike që unë kam qenë në gjendje të vëzhgoj gjatë viteve, sepse ai ka qenë një lojtar nga Anderlehti, i cili është i njëjti sistem i të rinjve nga ku dhe unë kam ndjekur me progresin e tij. Gjëja kryesore është se ai beson se është lojtari më i mirë në botë." , përcjell Albeu.comKompani është kampiteni i Belgjikës ku luan së bashku me Romelu Lukakun. Por në Premier League ata nuk do të jenë më shumë se rival. /albeu.com/