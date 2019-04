Blerja më e shtrejtë e Cityt kërcënon me largim

Shtuar më 23/04/2019, ora 18:11

I ardhur me shumë bujë në merkaton e verës së kaluar, mesfushori algjerian Riyad Mahrez mund të largohet nga Manchester City pas vetëm një sezoni. Sipas "Daily Mail", algjeriani ka mbetur i zhgënjyer nga aktivizimi i pakët që trajneri Pep Guardiola i ka dhënë atij. Ndaj, ai është duke parë për një skuadër të re, ku të jetë titullar. Mahrez , 28 vjeç, mban rekordin e blerjes më të shtrenjtë të Manchester City për 60 milionë stërlina. Shumë e cila deri më tani nuk është përligjur nga algjeriani , që në 26 ndeshje me "citizens" ka realizuar vetëm 6 gola.Për këtë arsye, Mahrez ka kërcënuar klubin se do të largohet në fund të sezonit edhe pse ka ende 4 vite kontratë. /albeu.com/