Blerje dhe rikthime, kështu do të dukej formacioni i Barcelonës me trajner Xavi Hernandez (FOTO LAJM)

Shtuar më 12/11/2020, ora 11:17

Agjencia e njohur e lajmeve sportive "Goal" ka publikuar formacionin e Barcelonës nëse Xavi Hernandez do të bëhet trajner i skuadrës katalanase.Victor Font i cili po kandidon për postin e presidentin tek Barcelona shpalosi idenë që në të ardhmen Xavi të marrë drejtimin e ekipit të Barcelonës Neymar dhe Arthur do riktheheshin tek Barcelona , gjithashtu do të kishte edhe blerje të reja si Sancho.