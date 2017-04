Bodgani: Do testojmë futbollistët që luajnë në Shqipëri

Shtuar më 24/04/2017, ora 16:44

Pas turit të zhvilluar nëpër ekipet e kategorisë superiore, trajneri i 19-vjecarëve të Shqipërisë Erjon Bogdani, bëhet gati për grumbullimin e dytë në krye të kuqezinjve të vegjël.Pas atij turneu pozitiv që zhvilloi në Romë, ky grumbullim për Kombëtaren U19 vjen për të përzgjedhur më shumë lojtarë t që vijnë nga futbolli shqiptar për të ndërtuar një ekip cilësor për raundin para eliminatot për Europianin.Para këtij grubmbullimi, Erjon Bogdani ka dalë në një konferencë për mediat ku ka deklaruar.“Është grumbullimi i dytë pas turneut në Romë. Është me lojtarë që luajnë në Shqipëri. Kemi 4 lojtarë që vijnë nga jashtë. Është mundësi për të parë sa më shumë lojtarë. Nga shtatori do të kemi listën e plotë për kualifikueset e tetorit. Turneu parë që u bë në Romë ishte prej 14 lojtarë sh. Kjo listë është me 21. Janë dhe 13 apo 14 lojtarë për tu parë. Nga 55 futbollistët do të zgjedh ekipin në tetor. Mund të ketë surpriza nëse ndokush paraqitet mirë gjatë kësaj kohe.Kampionati nuk diskutohet se ka shumë për tu përmirësuar. Ka lojtarë të mirë por në këtë moshë e kanë vetë në dorë pasi duhet të punojnë shumë. Kam parë shumë ndeshje dhe them që ka shumë pauza gjatë ndeshjes. Në kombëtare duhet ritëm dhe të vrapojnë shumë. Lojtarë t vendas dhe ata që vijnë nga jashtë: “Deri tani kemi shumë shpresa sepse ka lojtarë të mirë që po paraqiten mirë me ekipet e tyre. Kam parë lojtarë në Itali, që janë kryesorë në skuadrat ku luajnë duke qenë dhe kapiten aty. Janë futbollistë që e kanë vetë në dorë të ardhmen.Është një moshë delikate, në ekipin tonë do të vijnë ata lojtarë që e ndiejnë se janë shqiptarë. Kam komunikuar me futbollistë që kanë luajtur me Italinë e moshave. Nëse vendosin të vijnë këtu do të testohen si të gjithë të tjerët.”