Bonucci bie pre e kamerës së fshehtë

Shtuar më 19/02/2020, ora 16:43

Leonardo Bonucci ka rënë pre e një kamere të fshehtë të programit italian “Le Iene ”.Ditën e nesërme do të transmetohet për publikun italian një episod me mbrojtësin juventin, i cili flet me një fantazmë që ka hyrë në shtëpinë e tij.Sipas mediave italiane, 32-vjeçari ka rënë pre e këtij inskenimi nga producentët e “Le Iene ” ku shikohet se si tenton ta bindë fantazmën se çfarë dëshiron.Duket se ky episod do të sjellë sukses të jashtëzakonshëm për “Le Iene ” në këtë sezon.