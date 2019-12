Bonucci: Duhet të shuajmë nervozizmin

Shtuar më 09/12/2019, ora 09:32

Leonardo Bonucci ka qenë ai që la i fundit dhomat zhveshjes mbrëmjen e të shtunës, ndërsa e gjithë skuadra ishte akomoduar në autobus.Arsyeja ishte se mbrojtësi bardhezi ishte thirrur tek antidopingu, por në të njëjtën kohë askush nga juventinët nuk donte që të nisej pa kapitenin e tyre në bord, duke parë se përveç humbjes në fushën e lojës, ndodhi edhe ai tension shumë i zhurmshëm me Juan Cuadradon.Gjithsesi, nisur nga ajo që ndodhi ndaj Lazios, 32-vjeçari foli shkurtimisht, por me fjalë me peshë."Pas kësaj ndeshjeje nuk patëm asnjë konfrontim mes nesh në dhomat zhveshjes , ndonëse ai do të vijë kur të mblidhemi në Torino, pasi fillimisht nervozizmi duhet të shuhet dhe pas pak orësh do të flasim të gjithë me shumë qetësi. Ka ardhur koha që të ulemi të gjithë përballë njëri-tjetrit dhe të bisedojmë për çfarë ndodhi dhe çfarë po na ndodh madje, sepse të pësuarit kaq shumë gola, kur nuk jemi ende as në gjysmën e sezonit, është bërë një situatë e patolerueshme.Pa dyshim që sfida me Lazion u kompromentua edhe nga shumë vendime arbitrale aspak të favorshme, disa të vështira edhe për t’u kapërdirë, ndonëse nuk jam dakord që bëmë një lojë negative", tha mbrojtësi i bardhezinjve.