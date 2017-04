Bonucci e di "çelësin" se si të ndalë nesër MSN-në

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 10/04/2017, ora 13:51

Mbrojtësi i Juventusit, Leonardo Bunucci ka dhënë një intervistë për gazetën spanjolle " El Pais" duke analizuar prag ndeshjen ndaj Barcelonës që do të luhet nesër në mbrëmje. Në intervistën e tij futbollisti italian shprehet se forca e skuadrës së tij është sulmi ndërkohë që MSN padyshim do të jetë rreziku kryesor.“Leo Messi, Suarez dhe Neymar janë në mesin e 10 lojtarëve më të mirë në botë, ashtu siç janë edhe Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Ata janë të paparashikueshëm. Duhet të mbulojmë shumë mirë hapësirat. Ne kemi mbrojtje më të fortë dhe do të kujdesemi për taMessi tani luan më shumë në fushë, do të thotë se duhet të kemi kujdes nga ai.Sa për Neymar , vetëm shikoni sprintin që bëri për 60 metra në ndeshjen Brazil-Paraguai”, tha mbrojtësi i bardhezinjve.Më tej ai analizoi dhe ndryshimet që kanë pasur të dyja skuadrat që nga finalja e dy viteve më parë që u fitua nga Barcelona 3-1, raporton Albeu.“Unë mendoj se Barça nuk është aq e fortë sa kanë qenë në vitin 2015. Sipas mendimit tim, Bayern Munich është ekipi më i fortë në Ligën e Kampionëve dhe jam i sigurt se ata kurrë nuk do të ishin eliminuar si Paris Saint-Germain”.