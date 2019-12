Borini drejt rikthimit në Premier League

Shtuar më 08/12/2019, ora 13:21

Fabio Borini mund të rikthehet sërish në Premier League . 28-vjeçari që më pare ka luajtur për skuadra si Liverpool, Sunderland, Swansea dhe Chelsea, këtë here mund të transferohet te ekipi i Crystal Palace. Drejtuesit e klubit nga “Selhurst Park Stadium” kanë nisur bisedimet me drejtuesit e kuqezinjve për kalimin e sulmuesit nën urdhrat e trajnerit Roy Hodgson, i cili e kërkon me ngulm lojtarin që gjatë merkatos së janarit.Gjatë këtij sezoni Borini është aktivizuar vetëm dy here me fanellën e Milanit dhe transferimi në Angli mund të jetë një mundësi e mire për karrierën e tij.