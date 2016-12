Boshatisen stadiumet në Serinë A, më keq se kaq s’ka ku të shkojë!

Shtuar më 28/12/2016, ora 13:55

Seria A po kalon momentet më të vështira, dhe kjo duket dhe nga statistikat e publikuara për tifozë t e pranishëm në stadium. Ky sezon është më i keqi i 5 viteve të fundit.Observatori i futbollit italian ka publikuar një raport ku tregohet se 21.833 tifozë është mesatarja krahasuar me 22.221 të një viti më parë. Por pavarësisht se tendenca e përgjithshme është rënia, ka nga ato ekipe që kanë shënuar rritje, duke përfshirë dy skuadrat e Milanos.Inter konfirmon vendin e parë në ndeshjet në shtëpi me një mesatare prej 43.595 tifozë çdo ndeshje, ndërsa Milan tejkalon vetveten me 12% më shumë ndjekës në “San Siro”, krahasuar me vitin e kaluar.Të dhëna negative vijnë për Romën dhe Napolin që reflektohen edhe në fitimet e skuadrave, ndërsa surpriza është Chievo me një rritje prej 23.5% të tifozë ve në stadiumin veronez.