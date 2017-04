Braçe provokon Armand Dukën: Tani që humbe futi një...

05/04/2017, ora 22:32

Kreu i FSHF-së Armand Duka nuk ka mundur të zgjidhet anëtar i Komunitetit Ekzekutiv në UEFA për shkak të 3 votave.Mbi lajmin në fjalë ka reaguar deputeti socialist Erion Braçe, një “armik” i vjetër i Dukës, i cili përmes një statusi në rrjetin social shkruan se Duka mund të fitojë vetëm përmes zyrës së tij, dhe jo aty ku “luhet” drejt.Postimi i Erjon Braçes.SI NJE CLIRIM!! TANI CLIRIM FUTBOLLIT PERMES KUFIZIMIT TE MANDATEVE PA FUND NE FEDERATE!!UEFA ka marre sot dy vendime te rendesishme;I pari, ai i kufizimit te mandateve ne tre, per drejtuesin e UEFA-s dhe komitetin ekzekutiv te saj.I dyti, ai i zgjedhjes se komitetit egzekutiv, pas tallazeve te medha ne kete institucion prej korrupsionit.Per te parin, une shpresoj shume qe ky rregulli i kufizimit te mandateve per UEFA-n, te vleje edhe per federatat anetare, duke i dhene fund sundimit pafund edhe ne futbollin shqiptar.Per te dytin, Ai nuk ja doli, nuk fitoi!!E kishte nje perpjekje personale, legjitime per cilindo-me thene te drejten, por kaq.Kur nje gare krejt rutine, dikush ta kthen permes tv-se thuajse ne nje ndeshje te madhe, natyrisht ka gjase ta bej dhe groteske.Keshtu ndodhi; Te sigurt ne “fitorje”, sepse Ai po hyri ne gare nuk mundet-thone oborrtaret.Nuk ju mjaftoi Erseka ku Ai hyri ne gare e u mund keq, shume keq. Duhet te shkonin ne Helsinki per te provuar dy gjera: Ai nuk fiton ku luhet drejt; Ai fiton vec ne zyrat e tij!Nejse, po e perseris, humbja as qe vlen per lajm. Lajm eshte kufizimi i mandateve Tani, edhe nje darke me sushi dhe kthehuni. Na duheni per rregullin e kufizimit te mandateve !!/Albeu.com/