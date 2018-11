Brazilianët dominojnë Champions-in

Shtuar më 30/11/2018, ora 12:16

Jemi ende larg finales së madhe në Madrid , por në këto 5 ndeshje të zhvilluara në fazën e grupeve, lojtarët amerikano-latinë kanë shënuar më shumë se të gjithë, plot 29 gola Futbollistët me kombësi braziliane kishin marrë kryesimin pas ndeshjeve të katërta por e forcuan këtë kryesim në mesjavë. Tani, Franca është e distancuar me 4 gola në krahasim me përfaqësuesen virtuale të Seleçaos. gola brazilianë u rezervuan mes të martës dhe të mërkurës, me Nejmar, Ismaili, Eder Militao dhe dygolëshi nga Taison.Ndërkohë deri në finalen në Madrid mbetet per tu parë nëse futbollistët brazilianë do vijojnë të jenë në krye apo jo. /albeu.com/