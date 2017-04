Buffon elozhe për Dybala-n: Një ndër 3 më të mirët në botë

Shtuar më 12/04/2017, ora 11:04

Gianluigi Buffon ishte vendimtar në të paktën dy raste në sfidën ndaj Barcelonës, por portieri i bardhezinjve vlerëson mbi të gjitha paraqitjen e Paulo Dybala-s, i cili sipas tij tashmë pse jo është një ndër 3 futbollistët më të mirë në botë."Paulo ka pasur një rritje të pabesueshme në vitet e fundit. JUa them me siguri, ai është sot në mesin e “top 5” lojtarëve më të mirë në botë dhe nuk e teproj nëse them dhe mes 3 më të mirë ve"Më pas kapiteni i Juventusit foli dhe për ndeshjen."Nuk ishte rastësi që fituam me rezultatin 3-0, vjen për shkak të një punë të bërë në vite. Nëse luajmë kështu, jemi të sigurt për kthimin, sepse ne kemi qenë në gjendje për ta interpretuar në mënyrën më të mirë ndeshjen. Kemi luajtur pa asnjë frikë dhe kemi demonstruar cilësitë. Jemi të lumtur, por ende mund të bëjmë më shumë. Kemi një avantazh komod, por nuk duhet të themi se jemi kualifikuar.", tha Buffon pas ndeshjes.