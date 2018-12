Buffon flet për largimin nga Juventus: Nuk i dua në finale

Shtuar më 04/12/2018, ora 14:40

Gianluigi Buffon i cili u largua prej Juventusi pas 17 vitesh tek Juventusi , shkruan Albe.com.Tashmë në moshën 40 vjecare Buffon , do të kërkojë të fitoje atë që i ka munguar deri më tani trofeun e Uefa Champions League, me gjigandët francez të Paris saint Germain. Buffon ka folur fundmi për “Tika Taka” arsyen e largimit nga Juventusi këtë verë por dhe afrimin tëk Paris saint Germain.“Juventusin do të doja ta takoja gjithmonë, përveçse në finalen e Champions-it. Dua ta evitoj në finale, pasi do të ishte një goditje e madhe dhe nuk e di nëse do të isha në gjendje të prisja mirë. Juventusi është një pjesë e rëndësishme e jetës time. Kam kaluar pothuajse 20 vite aty, kam lënë raporte dhe marrëdhënie të rëndësishme dhe kam derdhur çdo pikë djerse për kauzën bardhezi. Por, ka disa momente kur është e drejtë të përqafohesh dhe të kuptosh që është e drejtë të marrësh një tjetër drejtim.”Largimi nga Juve: “Kam biseduar disa herë me Anjelin dhe mendova se pas një periudhe kaq të gjatë dhe stresuese, kishte ardhur momenti për t’i dhënë fund. Mendova të tërhiqesha, por do e merrja në konsideratë një ofertë për të luajtur në nivele të larta. Nuk e preferoja një kampionat ekzotik. Në maj erdhi oferta e PSG dhe e mora vendimin në bashkëpunim me Juven. U ndamë në mënyrë shumë të bukur dhe ishte një ndarje e ëmbël.” Përfundoi Buffon . /albeu.com/