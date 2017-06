Buffon flet per tërheqjen nga futbolli

Shtuar më 04/06/2017, ora 22:24

Portieri legjendar i Juventusit ka folur sot për ditën e fundit të tij në futboll.Gardiani i portës juventine dhe italiane ka deklaruar se nuk do të tërhiqet para botërorit.“Kjo nuk ishte mundësia ime e fundit për të fituar Ligën e Kampionëve. Do ta provojmë pësëri sezonin që vjen. Fakti që humbëm në finale 1-4 nuk do të thotë se jemi të dobët. Ne ishim kundërshtarët më të vështirë për Realin. Të tjerët do kishin humbur më shumë. “ tha Buffon per finalen e mbrëmshme.“Tërhiqem? Nuk e kam menduar. Jam afër fundit por jo këtë vit. Do pres botërorin dhe pastaj do dorëhiqem.” përfudnoi Buffon . /albeu.com /