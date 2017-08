Bunucci futet në San Siro dhe stadiumi ndizet vetëm për "kapitenin"

Shtuar më 04/08/2017, ora 10:29

Milan mbremjen e të enjtes arriti një rezultat 2-0 duke siguruar një kualifikim me rezultat të përgjithshëm 3-0.Teksa 2 kapitenët Bonucci dhe Biglia u futën në San Siro ai i gjithi gmëzhiu. Kjo pati këto dy emra flasin me plot eksperiencë dhe kampi kuqezi dëshirojnë që ajo eksperincë të përçohet tek ekipi i ri. San Siro u ngrit i gjithi në këmbë duke duartrokitur dy lojtarët të cilët sakrifikuan shumë për të ardhur në San Siro , përcjell Albeu.com.Njëri kapiten i Lacioz dhe tjetri zëvendës kampiten i Juventusit, të dy janë me Milanin, për ta rikthyer atë tek Sccudetto. /albeu.com/