Buzëqesh Milan, Juventus humbet lojtarin e rëndësishëm për finalen e Kupës

Shtuar më 01/03/2018, ora 17:27

Mungesa e madhe e Kupës së Italisë mban emrin e Giorgio Chiellinit. Lajmi tashmë është konfirmuar zyrtarisht, kështu që mbrojtësi i Juventusit do të humbasë finalen Kupës së Italisë ndaj Milanin.Qendërmbrojtësi i Juventusit mori karton të verdhë në fillim të ndeshjes , gjë që ka bërë që italiani të përmbush numrin e kartonëve dhe të pezullohet për finalen ndaj Milanit në Kupën e Italisë.Nuk ka pezullime të tjera për ndeshjen finale të Kupës , pasi të pezulluarit tjerë Andrea Masiello i Atalantas dhe Stefan Radu i Lazios nuk do të luajnë në finale dhe pezullimin e vuajnë në sezonin e ardhshëm.Mesfushori Miralem Pjanic është gjobitur me 1.500 euro për shkak të simulimit në një përpjekje për të fituar një penallti, një veprim për të cilin ai ishte ndëshkuar me të verdhë gjithashtu. Te Rossonerët nuk do të ketë asnjë mungesë. Finalja e Kupës së Italisë me datë 9 maj dhe do të zhvillohet vetëm me një ndeshje./albeu.com/