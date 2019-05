Buzëqesh Tottenhami, bomberi i ekipit gati për finalen

Shtuar më 23/05/2019, ora 10:45

Kur kanë mbetur edhe 8 ditë nga finalja e 1 qershorit me Tottenhamit dhe Liverpoolit, për Spërsat vijnë lajme mjaft të mira.Herry Kane i cili vuan një dëmtim prej muajit prrill do të jetë gati për finalen e Champions-it e cila do të zhvillohet në stadiumin e Atletico Madrid, "Wanda Metropolitano".Ndërkohë një tjetër rikuperim rëndësishëm është edhe ai i mbrojtësit Jan Vertongen.Belgu kishte probleme me kyçin e këmbës, por deri në ditën e sfidës pritet të jetë plotësisht i gatshëm. /albeu.com/